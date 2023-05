Il numero 11 granata dopo aver segnato contro la Sampdoria punta a giocare contro il Monza dal primo minuto

Dopo la vittoria del Toro contro la Sampdoria, sempre più in crisi, in orbita granata tra i giocatori a disposizione di Ivan Juric di cui si è parlato di più c’è sicuramente Pietro Pellegri. Si è sentito parlare dell’attaccante non per il gol realizzato, ma principalmente per l’esultanza che ha provocato e che ha fatto infuriare la tifoseria blucerchiata. Un piccolo caso immediatamente rientrato perché l’attaccante si è subito scusato: “Tutti conoscono la mia storia, sono nato a Genova, cresciuto nel Genoa e sono tifoso del Genoa, ma detto questo ho sbagliato e quando uno sbaglia deve avere l’umiltà di chiedere scusa. Chiedo scusa alla Sampdoria, ai giocatori della Sampdoria e ai tifosi della Sampdoria”. Dopo queste parole il capitolo è da considerarsi chiuso e l’obiettivo di Pellegri è quello di tornare a far parlare di lui non per l’esultanza provocatoria sfoderata a Marassi, ma per le sue prestazioni in campo. Dopo aver rimediato una prova positiva contro la squadra di Dejan Stankovic, ed essere tornato al gol dopo oltre sei mesi dall’ultima volta, Pellegri punta a scendere in campo tra gli undici titolari nella sfida contro il Monza.

Pellegri: la concorrenza di Sanabria non si batterà facilmente

L’attaccante vuole essere tra i protagonisti del finale di campionato del Toro dopo essere stato per l’ennesima stagione molto, ma molto sfortunato, riscontrando ancora una volta diversi infortuni. Pellegri vuole dimostrare tutto il suo valore, anche perché sa benissimo di essere un pupillo di Juric e non vuole tradire la fiducia e la stima che il tecnico ha sempre riposto nei suoi confronti. Ma il numero 11 granata è consapevole del fatto che per riuscirci, già a partire dal match contro i ragazzi di Raffaele Palladino, dovrà contendersi il posto con Antonio Sanabria, che fino a qui ha raccolto diverse prestazioni positive. Sanabria tra l’altro nella gara d’andata contro i brianzoli era stato tra i protagonisti del match, prima fornendo ad Aleksey Miranchuk l’assist per il momentaneo 0-1, poi trovando la via del gol.