I granata, più efficaci in trasferta, non chiudono un match a reti inviolate al Grande Torino dalla sfida contro il Bologna

Un Toro a due facce quello dell’ultimo periodo, che si appresta ad affrontare il Monza di Palladino. Contro ogni pronostico, i granata stanno faticando tra le mura amiche, a differenza dei match lontani dalla Mole. Che sia la pressione di un pubblico esigente o le buone capacità degli avversari, resta una solacertezza: in palio non ci sono solo i tre punti da conquistare, ma una rotta in particolare da invertire tra le mura del Grande Torino e tra i principali incaricati per far sì che ciò accada, c’è Milinkovic-Savic.

Milinkovic-Savic, l’ultimo clean sheet in casa contro il Bologna

Due cleansheet consecutivi contro Lazio e Sampdoria dimostrano che, con le giuste condizioni, il portierone granata fa il suo dovere e lo fa anche bene. A quanto pare però, in casa le cose si complicano. L’ultima volta che ha chiuso un match a reti inviolate risale infatti al 6 marzo in occasione del Bologna. Sono quindi trascorsi due mesi esatti, troppi per poter ambire a traguardi diversi da quelli attuali.

Toro, Juric è soddisfatto del portiere e chiede tempo

E se Juric si dice “strasoddisfatto” per “l’ottima annata” di cui Vanja si sta rendendo autore, c’è ancora tanto su cui lavorare. I 9 clean sheet totali dimostrano un upgrade generale, ma 38 gol subiti, alcuni dei quali in modo ingenuo, non aiutano la causa granata. Secondo il tecnico, serve tempo, lo stesso che sta iniziando a venire meno per questa stagione. Solo più 5 gare di cui 3 in casa prima della fine: tornare a vincere sarebbe il modo migliore per chiudere al meglio per Milinkovic-Savic e compagni, a partire dal Monza.