Contro il Monza Singo non sarà a disposizione e toccherà a Lazaro agire sulla destra: obbiettivo riscatto per l’austriaco

Nella vittoria per 2-0 in trasferta contro la Sampdoria, Singo è stato ammonito e salterà la sfida tra Torino e Monza. Ammonito al 60′ per fallo su Augello, è stato poi sostituito al 63′. Al suo posto è entrato in campo Valentino Lazaro, che lo sostituirà contro il Monza. Dopo il lungo infortunio, l’austriaco è tornato bene in campo contro Sassuolo, Roma e Salernitana. Contro l’Atalanta però, nella sconfitta interna per 1-2, ha trovato parecchia difficoltà a contenere Zappacosta. Una prova spenta da parte del numero 19, poco pericoloso in avanti e con poco ritmo in difesa. Le parole di Ivan Juric a fine partita sono state: “Lazaro ha qualità e voglio recuperarlo bene”. Contro la Sampdoria è entrato subito in partita e ora contro il Monza tornerà titolare. Nella prima parte di campionato l’esterno aveva dimostrato il suo valore, ma l’infortunio è arrivato sul più bello.

Lazaro, riscatto in tutti i sensi…

Oltre al riscatto sul campo, dove contro il Monza cercherà di fornire una grande prestazione, Lazaro si deve anche guadagnare il riscatto a fine stagione. Arrivato in estate in prestito dall’Inter, il diritto di riscatto è fissato a 6 milioni di euro. Juric lo ha completamente rivitalizzato, ma adesso sarà la società insieme al mister a decidere il suo futuro. Per lui 20 presenze in campionato fin’ora, condite da 3 assist e tanta qualità in tutte le fasi. In Coppa Italia invece 2 presenze e 1 assist.