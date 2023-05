L’esterno ex Inter è tornato titolare contro l’Atalanta, faticandoa contenere Zappacosta. Il tecnico però gli dà fiducia

Reduce da un lungo infortunio Valentino Lazaro è tornato per la prima volta da titolare dopo l’infortunio contro l’Atalanta, ma non ha inciso a dovere. Il tecnico croato, che punta molto su di lui, vuole però recuperarlo per fargli chiudere la stagione in crescendo. Continua quindi a dargli fiducia in attesa che il lavoro per rimettersi del tutto si completi.

Lazaro, qualche difficoltà nel contenere Zappacosta

“Lazaro lo voglio recuperare bene“, così ha esordito il tecnico su una domanda riferita proprio all’ex Inter. Per la prima volta in campo dopo l’infortunio, l’esterno granata ha cercatp di mantenere alto il ritmo, soffrendo in diverse occasioni gli scatti e i tecnicismi dell’ex Toro Zappacosta, anche autore del primo gol atalantino. Una prestazione altalenante e con pochi spunti da parte sua. Ciò che può dare è infatti molto di più.

Juric, pazienza e fiducia

Lo sa bene Ivan Juric, che l’ha poi sostituito con Singo nel finale, commentando post-gara: “Sulle fasce siamo a un basso livello, in passato dai terzini avevo avuto più gol e assist. Lazaro ha qualità e lo vogliono recuperare”. A bilancio fatto, Lazaro è il terzino che può dargli di più e si è visto nei mesi che è mancato. La qualità in uno dei settori di campo che per il gioco del tecnico sono fondamentali, è scesa drasticamente. Gli serve quindi riaverlo al 100%, ma solo il tempo potrà far sì che ciò accada.