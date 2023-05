Altro errore contro l’Atalanta per il portiere serbo, non è il primo: tutti gli errori tra l’attuale stagione e la passata stagione

Vanja Milinkovic-Savic è un portiere che non dà certezze. Questo è un dato di fatto: può piacere, può non piacere, si possono elogiare i suoi piedi, ma non è un portiere che garantisce sicurezza. Per capire di cosa si parla, basta guardare costa stava succedendo dopo 30 secondi in Lazio-Torino. Se poi si considera che Berisha è stato messo fuori rosa (lo scorso anno aveva fatto bene quando chiamato in causa), Gemello è sempre in panchina e lui ha rinnovato fino al 2026, è normale essere preoccupati. Tra la scorsa stagione e quella attuale, gli errori non sono pochi. Quest’anno i più rilevanti sono 3: contro Monza, Milan e Atalanta.

A Monza un gol regalato

Contro il Monza, alla prima giornata, ha regalato l’inutile gol dell’1-2 ai padroni di casa. Cross di D’Alessandro dalla sinsitra rasoterra, intervento goffo con la gamba e palla sui piedi di Dany Mota che a porta vuota non poteva fallire. Contro il Milan invece, nonostante ci fosse fallo su Buongiorno, ha deciso di lasciare la porta sguarnita, così da permettere un gol facile facile a Junior Messias. Infine l’ultimo errore contro l’Atalanta: da quella posizione, non si può prendere gol sul proprio palo, troppo facile fare gol per Zappacosta.

La scorsa stagione: Sampdoria e Udinese

Contro l’Udinese, la scorsa stagione, si è fatto sorprendere dalle punizioni di Forestieri (in casa, 2-1 per i granata) e di Molina (in trasferta, 2-0 per i bianconeri). Proprio in trasferta però, nel 2-0, un pasticcio clamoroso. Uscita sbagliata di Vanja che non blocca il pallone, Pussetto lo supera, Vanja lo stende: rigore. Pussetto dagli 11 metri non sbaglia e i friulani chiudono la partita. Contro la Sampdoria invece, nella vittoria per 1-2 al Ferraris, ha sbagliato il rinvio con i piedi. Pallone regalato ai blucerchiati e gol di Caputo.