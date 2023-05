La partita del numero 7 granata contro l’Atalanta è durata solo un tempo: da lui ci si aspettava di più sulla sinistra

La sconfitta del Torino contro l’Atalanta ha evidenziato molti limiti della squadra granata. Nemanja Radonjic era uno dei giocatori più in forma del Toro, ma si è fatto male in settimana e salterà alcune partite. Contro i nerazzurri si è sentita la sua mancanza e il suo sostituto, Yann Karamoh, ha deluso le aspettative. Un solo tempo per il numero 7 granata, che già alla vigilia era il candidato numero uno per sostituire il serbo. Affianco a lui però non è partito titolare Vlasic, escluso a sorpresa, ma bensì Miranchuk. A fine primo tempo, i granata erano sotto e per reagire Ivan Juric ha messo dentro Vlasic, entrato in campo all’intervallo proprio al posto di Karamoh. Quest’ultimo non è stato particolarmente vivace sulla trequarti, non impensierendo mai la retroguardia di Gasperini. Una prestazione sottotono e un primo tempo anonimo, ma il classe 1998 avrà occasione di rifarsi.

La stagione e il contratto

Per Karamoh in totale 18 presenze tra campionato e Coppa Italia, con 4 gol messi a segno. Importanti e decisivi i suoi gol contro Udinese e Bologna in casa, il suo contratto ha un opzione di rinnovo per altri due anni. A fine stagione la società prenderà la sua decisione insieme al mister, ma i segnali sono stati buoni. All’inizio da punta centrale non ha reso molto, ma poi sulla trequarti si è evoluto.