Verso la sfida di domani: in Sampdoria-Torino Samuele Ricci e Wilfried Singo possono tornare titolari

Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta contro l’Atalanta che si torna subito in campo per la 33^ giornata di campionato. Turno infrasettimanale che vedrà impegnato il Torino allo Stadio Luigi Ferraris di Genova contro la Sampdoria: appuntamento alle ore 18:00 di mercoledì 3 maggio per Sampdoria-Torino. I blucerchiati sono ultimi in classifica con soli 17 punti e sembrano praticamente condannati alla retrocessione, oltre che al fallimento societario. Nel Toro potrebbero tornare titolari in questa sfida Samuele Ricci e Wilfried Singo. La situazione dei due giocatori è differente, ma è stata una stagione piuttosto mediocre per loro.

Singo: il contratto è in scadenza, le prestazioni calano

Il contratto di Singo scade a giugno del 2024: se i granata vorranno monetizzare dalla sua cessione dovranno cederlo in estate. Contro l’Atalanta è entrato in campo all’86’ al posto di uno stremato Lazaro, che ha faticato parecchio con Zappacosta. Quest’anno sulla fascia destra non è stato il solito treno, ma ora contro la squadra di Stankovic può essere rilanciato dal primo minuto, proprio nello stadio dove la scorsa stagione aveva segnato su assist di Vojvoda.

Ricci: i problemi fisici hanno influenzato

Samuele Ricci, diamante del centrocampo granata, ha dovuto saltare alcune partite per problemi fisici. Contro la Salernitana, dopo aver perso la palla che ha causato il vantaggio ospite, è uscito per un problema al polpaccio. Nulla di grave: si è subito allenato con il gruppo ma contro Lazio e Atalanta non è partito titolare. Contro la Sampdoria si candida fortemente per un posto vicino a Ilic. Linetty, titolare nelle ultime due, partirà probabilmente dalla panchina.