Il Torino ha comunicato l’introduzione di un PACK speciale per le due partite casalinghe contro i viola e i nerazzurri

Come comunicato dal Torino sul sito ufficiale della società, a partire dalle ore 16:00 di venerdì 5 maggio sarà in vendita un PACK a prezzi speciali per Fiorentina e Inter: tutte le promozioni.

Il prezzo dei biglietti

I tagliandi saranno acquistabili online sul sito torinofc.vivaticket.it, presso i punti vendita abilitati Vivaticket e presso la biglietteria Nord dello Stadio Olimpico Grande Torino (dal lunedì al venerdì orari 10-13 e 14-18)

40 euro in Curva Maratona (15 euro per gli Under 16)

35 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16)

60 euro in Distinti Granata (30 euro per gli Under 16)

80 euro in Tribuna Granata (40 euro per gli Under 16)

180 euro in Poltroncine Granata (90 euro per gli Under 16)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni.