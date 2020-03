Uno dei momenti di Emiliano Mondonico al Gran Galà Granata del 2017, per i 25 anni dalla finale di Amsterdam

Una sedia alzata al cielo per rabbia, per dimostrare di essere lì per giocarsela. Un gesto istintivo, quello di Emiliano Mondonico, che infatti “rifiuta” di alzarla nuovamente. “Perché sarebbe un gesto costruito, ma noi siamo gente vera”.

Mondonico e la sedia di Amsterdam

Il video completo: