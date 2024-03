Il lituano e il polacco sostituiranno Ilic e Ricci. Quest’anno sono entrambi partiti dal primo minuto con Frosinone e Lecce

“Gineitis? Da un po’ sta lavorando molto bene e sta crescendo. Se dobbiamo far crescere i giovani è giusto dargli occasioni in partite importanti” affermava Ivan Juric prima di Roma-Torino. A maggior ragione se, come in questo momento, il centrocampo del Torino è praticamente decimato e servono risposte di un certo tipo contro un avversario forte, in ripresa. Per Gvidas Gineitis è davvero la grande occasione, dopo un lungo periodo da ultimo slot del centrocampo. Lo capirà benissimo Karol Linetty che a fare la riserva da quando è arrivato a Torino, sotto la gestione Giampaolo, ci ha fatto l’abitudine. Entrambi al Maradona potranno dunque mettersi in mostra una volta per tutte per non far rimpiangere l’infortunato Ilic e lo squalificato Ricci. Il loro apporto da qui a fine stagione sarà fondamentale indipendentemente dalla presenza o meno di obbiettivi.

L’esperienza di Linetty per il giovane Gineitis

Un inizio di stagione complicato per Gvidas Gineitis. Il lituano a Monza si è reso colpevole dell’errore che ne è valso il pareggio, per poi trovare modo di riscattarsi quando chiamato in causa mostrando qualità e personalità. Bene a Roma, poi contro la Fiorentina belle cartoline come un tunnel a Maxime Lopez prima di un servizio per Bellanova, oltre alla responsabilità di battere i calci piazzati, dagli angoli a una punizione da zona pericolosa. Fin qui ha raccolto 13 gettoni tra Serie A e Coppa Italia, di cui 3 da titolare. 2 al fianco del suo compagno del Maradona, Karol Linetty. Il duo infatti è stato schierato dal primo minuto in un centrocampo a tre nelle gare con Frosinone (Coppa Italia) e Lecce in trasferta al “Via del mare”. Una sconfitta maturata ai supplementari e una vittoria il bottino della coppia. Avranno modo di conoscersi meglio già dal prossimo incontro. Linetty è una certezza in questa stagione del Torino e soprattutto per Juric perché a detta del tecnico “ci dà una sensazione di essere tutti più sereni perché è sempre al posto giusto e fa sempre le scelte giuste”. Vedremo se il polacco riuscirà a trasferire la sua esperienza al lituano classe 2004, in una gara che rappresenta l’ultima chiamata per le speranze europee.