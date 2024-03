Buongiorno è rientrato contro la Fiorentina: per Saba Sazonov e Matteo Lovato adesso ci sarà sempre meno spazio

Nella gara contro la Viola, è tornata la difesa titolare del Torino. Buongiorno in mezzo, Djidji a destra e Masina a sinistra (con Rodriguez esterno). Adesso che Alessandro Buongiorno è tornato a pieno regime, per Saba Sazonov e Matteo Lovato ci sarà sempre meno spazio. Entrambi, hanno avuto le loro occasioni durante l’assenza del pilastro difensivo del Torino. La differenza si è sentita e parecchio. I due difensori possono giocare anche sulla destra oltre che al centro. Juric li userà sicuramente, ma soprattutto a gara in corso. Dal primo minuto, ora che c’è di nuovo concorrenza, diventa difficile. Contro la Fiorentina, Buongiorno ha annullato Belotti, dimostrando ancora una volta quanto è cresciuto. Facendosi male contro il Cagliari, aveva saltato le gare contro Salernitana, Sassuolo, Lecce, Lazio e Roma. Ora, contro il Napoli, lo aspetta la sfida ad Osimhen.

Le occasioni di Sazonov

Contro la Salernitana, Sazonov era partito titolare. Buona prova in fase difensiva, ma aveva peccato in fase di impostazione con i piedi. Poi, dopo questo 0-0, Juric ha sempre fatto giocare Lovato. Contro la Roma, il numero 6 è uscito per infortunio dopo soli 14 minuti. Al suo posto Sazonov: prestazione da dimenticare per lui, con tanto di rigore causato con fallo su Azmoun. Il duro lavoro e la dedizione lo faranno crescere.

Le occasioni di Lovato

Lovato ha giocato più di Sazonov. Juric lo ha reputato più pronto e infatti così è stato. Contro Lecce e Lazio due ottime prove. Solo contro il Sassuolo ha fatto male, sovrastato da Pinamonti. Poi si è ripreso subito dopo. Rimane lui il vice Buongiorno, anche se adesso è alle prese con l’infortunio. Anche lui, così come il georgiano, faticherà a trovare spazio. Buongiorno è insostituibile.