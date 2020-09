Nations League: Belotti flop con l'Italia, Linetty resta in panchina - Toro.it

L’Italia viene fermata sull’1-1 dalla Bosnia, Belotti è titolare ma non incide. Nell’altra partita del girone la Polonia di Linetty perde 1-0 in Olanda

L’Italia non va oltre l’1-1 in casa contro la Bosnia nella prima partita della Nations League: al gol di Edin Dzeko ha risposto l’interista Stefano Sensi. Roberto Mancini aveva schierato titolare al centro dell’attacco Andrea Belotti che ha però deluso: il Gallo non è mai riuscito a entrare veramente in partita, rimanendo spesso ingabbiato tra i due centrali di difesa avversari. Una prestazione sottotono per il capitano del Torino che al 73′ è stato sostituito da Ciro Immobile. Non ha giocato invece l’altro granata convocato dal ct: Salvatore Sirigu. E’ rimasto in panchina anche Karol Linetty in Olanda-Polonia, l’altra partita del girone A di Nations League. I padroni di casa, prossimi avversari proprio dell’Italia, si sono imposti per 1-0 grazie a un gol di Steven Bergwjin.