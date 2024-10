Il centrocampista, nonostante l’infortunio, è tra i selezionati di Stojkovic. Il portiere resterà ad allenarsi al Filadelfia

Reduci dalla recente sosta per le nazionali di ottobre, le squadre Serie A dovranno già preoccuparsi della prossima, che metterà in stand-by il campionato nel weekend del 16 e 17 novembre. Dopo il derby con la Juventus, il Torino lascerà partire diversi giocatori per raggiungere le proprie nazionali. Uno di questi è Ivan Ilic che, nell’ultima tornata di gare di Nations League, aveva lasciato il ritiro della Serbia per un’infiammazione al tendine d’Achille, per poi dare forfait per le gare con Cagliari e Como. Nonostante ciò, l’ex Verona figura tra i convocati del ct Stojkovic, che invece ha escluso Vanja Milinkovic-Savic.

I convocati della Serbia

PORTIERI: Rajkovic (Al Ittihad), Petrovic (Strasburgo), Ilic (Tsc), Jovanovic (Partizan).

DIFENSORI: Milenkovic (Nottingham Forest), Pavlovic (Milan), Babic (Spartak Mosca), Simic (Anderlecht), Erakovic (Zenit), Veljkovic (Werder), Stojic (Maccabi TA),Terzic (RB Salisburgo).

CENTROCAMPISTI: Nedeljkovic (Aston Villa), Ilic (Torino), Grujic (Porto), Maksimovic (Panathinaikos), Zdjelar (CSKA Mosca), Samardzic (Atalanta), Zivkovic (PAOK), Birmancevic (Sparta Praga), Maksimovic (Stella Rossa), Mladenovic (Panathianikos), Gudelj (Siviglia), Topic (Famalicao)

ATTACCANTI: Mitrovic (Al Hilal), Jovic (Milan), Ivanovic (Milwall), Cvetkovic(Čukarički), Vlahovic (Juventus).