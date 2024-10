Il successo all’Olimpico manca ai granata dalla doppietta di Belotti del 5 gennaio 2020. L’anno scorso tripletta di Dybala

È il giovedì di Halloween a fare da cornice al 95° Roma-Torino, un match che, in termini di numeri, fa venire i brividi ai tifosi granata. Il Torino è riuscito a imporsi in casa dei giallorossi soltanto in 18 occasioni, con 19 pareggi e ben 57 sconfitte. I granata contano 97 gol fatti contro le 172 reti subite.

L’ultimo precedente: lo show di Dybala

L’ultimo incontro tra le due squadre risale alla scorsa stagione, il 26 febbraio 2024, e si concluse 3-2. Nel primo tempo, una rete per parte: Dybala aprì le danze al 42’ su rigore, e solo due minuti più tardi Zapata rispose di testa su assist di Bellanova. Nella ripresa continuò lo show di Dybala, che segnò altri due gol: il primo di sinistro dalla distanza al 57’, il secondo al 69’ dopo uno scambio efficace con Lukaku. A fissare il 3-2 finale fu un autogol di Hujsen su un cross di Ricci.

2022, 1-1: l’errore dal dischetto di Belotti

Un’altra gara ricca di emozioni fu quella del 13 novembre 2022, conclusa sull’1-1 all’Olimpico. Successe tutto nella ripresa: Linetty trovò il vantaggio per il Torino al 55’ con un colpo di testa su assist di Singo. Il Toro cercò di mantenere il risultato, ma al 92’ venne assegnato un rigore contro per un fallo di Djidji su Dybala. Sul dischetto si presentò l’ex capitano granata Andrea Belotti, che spiazzò Vanja ma colpì il palo. Al 94’ fu Matic a pareggiare, trasformando in rete una conclusione di Dybala respinta dalla traversa.

2020, l’ultima vittoria: ancora il Gallo protagonista

Per trovare l’ultima vittoria del Torino in casa della Roma bisogna risalire al 5 gennaio 2020, quando i granata di Mazzarri si imposero per 0-2. Entrambe le reti furono segnate da Andrea Belotti: la prima arrivò nel finale del primo tempo, con Belotti che, lanciato da Rincon, controllò col sinistro e scagliò un tiro potente in rete. Il raddoppio giunse all’86’, su rigore: dopo un tocco di mano di Smalling, Belotti non sbagliò dal dischetto, spiazzando Pau Lopez e regalando la vittoria ai suoi.