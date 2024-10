Presenti i famigliari e parenti delle vittime, oltre a tifosi ed ex calciatori granata, alla cerimonia officiata da Don Robella

Giovedì 31 ottobre alle 10, il Torino e il Circolo Soci Torino Fc 1906, in occasione della festività di Ognissanti, ricorderanno i caduti di Superga con una cerimonia presso il Cimitero Monumentale (ingresso da via Varano). Saranno presenti famigliari e parenti delle vittime, tifosi ed ex calciatori granata. Sarà il cappellano del Toro, Don Riccardo Robella, a deporre una corona commemorativa e impartire una benedizione solenne.