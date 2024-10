Ché Adams ha segnato per l’ultima volta contro la Lazio in casa. Adesso è a secco da 3 partite e vuole sbloccarsi

In 9 partite in Serie A, il Torino ha fatto 15 gol. Fare gol quindi non è di certo un problema. La difesa invece, con altrettanti 15 gol subiti, deve ancora stabilizzarsi. Ma contro il Como è arrivato un importante clean sheet. Senza Zapata, in attacco adesso giocano Sanabria e Adams. Ché Adams, attaccante scozzese del Torino, è a secco da 3 partite. Ora ci sono due partite ravvicinate, Roma giovedì (in trasferta) e Fiorentina domenica (in casa): il numero 18 vuole sbloccarsi. Al Toro servono anche i suoi gol, che possono diventare determinanti. Vanoli punta su di lui e l’atteggiamento del giocatore è quello giusto.

Adams: che impatto!

Ché Adams ha avuto un grande impatto con il Toro. Ha giocato tutte le partite finora. 2 in Coppa Italia, con 1 gol e 1 assist. Poi 9 in Serie A, con 3 gol e 1 assist. Gol e assist contro l’Atalanta, poi gol contro Verona e Lazio. Dopo la Lazio in casa, non ha più segnato. Contro l’Inter ha giocato poco causa espulsione di Maripan. Contro Cagliari e Como non ha giocato male, ma non ha trovato il gol. Quello segnato contro i lariani è stato infatti annullato per fuorigioco. Giocatore di valore, può dare tanto ai granata. Ora l’obiettivo, verso la Roma, è tornare a esultare.

0 cartellini gialli

C’è un dato da sottolineare: 0 cartellini gialli. Si tratta infatti di un giocatore molto corretto. Nonostante sia spiglioso, è anche molto tecnico e questo lo aiuta ad essere pulito negli interventi. La sua avventura al Toro è da poco iniziata e già piace a tutti. Classe 1996, ha firmato con il Toro fino al 2027. Bel colpo, considerando che si era svincolato dal Southampton. Preso quindi a parametro zero, si è dimostrato all’altezza della Serie A.