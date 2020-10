Nazionale, i convocati: Mancini chiama Sirigu e Belotti - Toro.it

Ci sono il portiere e il capitano granata tra i 34 giocatori selezionati da Mancini per gli impegni della Nazionale italiana: ecco l’elenco completo

Ci sono anche i granata Sirigu e Belotti nell’elenco dei convocati di Roberto Mancini per i tre impegni in otto giorni che la Nazionale affronterà a partire dal prossimo 7 ottobre. Gli Azzurri se la vedranno con la Moldova in amichevole al Franchi, poi spazio alla Nations League: domenica 11 ottobre sarà la volta della Polonia a Danzica e il 14 a Bergamo l’Italia ospiterà i Paesi Bassi. Tra i convocati la prima di Silvestri del Verona, mentre torna Ogbonna dopo due anni e mezzo di assenza e con lui anche Lazzari e Berardi che invece non si vedevano da circa 24 mesi.

Convocati Italia, l’elenco degli Azzurri

Ecco l’elenco dei convocati:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco Silvestri (Hellas Verona), Salvatore Sirigu (Torino);



Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham United), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).