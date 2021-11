Le parole di Tommaso Pobega, che si racconta sui canali ufficiali della Nazionale italiana: tutte le curiosità

Tommaso Pobega è stato convocato per la prima volta in Nazionale maggiore. E ha parlato, sui canali ufficiali del Club Italia, delle dieci prime volte che hanno contraddistinto la sua vita. Ecco le sue parole: “Il primo calcio al pallone? A cinque anni, a Melara, vicino a casa mia. Col primo calcio ho quasi colpito il mio allenatore in faccia. Prima volta allo stadio? Ero sempre a Trieste, giocavo nella Triestina e accompagnavo i giocatori della prima squadra in campo, avrò avuto otto anni”. Il centrocampista del Torino (in prestito dal Milan) prosegue: “A quattordici anni sono andato via da Trieste e ho iniziato le giovanili col Milan. In prima media ho ascoltato per la prima volta Eminem, era il periodo di “Lose Yourself”. Lebron James? Mio fratello giocava a basket, spesso guardavo con lui dei video. La scena più iconica è la stoppata nelle finali contro Golden State e le prime finals contro San Antonio”. Inevitabile, l’accenno al primo amore: “La prima volta che ho conosciuto la mia ragazza? A quindici anni, siamo usciti assieme al mio migliore amico: un anno dopo ci siamo messi insieme”. E agli amici: “La prima vacanza con i miei amici è stata a Lignano, una settimana al mare. E lì c’è stata anche la prima volta in discoteca, anche se forse non sarei dovuto entrare…”. Infine, il ritorno al calcio: “La prima maglia azzurra? Uno stage in Under 18, con Nicolato come ct. I primi ricordi di esultanza per la Nazionale ce li ho per i Mondiali del 2006. Il primo Mondiale che ho visto lo abbiamo vinto…”.