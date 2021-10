Josip Brekalo ha accusato un problema durante il riscaldamento, prima di Torino-Sampdoria: ecco come sta

La sua presenza è stata ufficializzata a un’ora dalla partita, il suo nome letto dallo speaker a pochi minuti dalla gara, però Josip Brekalo non è sceso in campo a causa di un problema muscolare. Al suo posto si è presentato in campo Linetty, portando così il Toro a dover cambiare in fretta la formazione. Delle condizioni del croato ha parlato Juric dopo la partita, spiegando che la scelta di non farlo giocare, condivisa con staff medico e calciatore, è stata soprattutto precauzionale: “Non volevo rischiare accadesse quello che è successo con Praet e Pjaca, rimasti fuori a lungo, per quello abbiamo deciso così. Non c’era nulla di grave ma abbiamo preferito fermarci in tempo”, ha spiegato l’allenatore, che spera di recuperarlo già per la sfida di sabato contro lo Spezia.