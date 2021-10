Le parole del tecnico del Toro in conferenza stampa dopo la sfida contro la Sampdoria, terminata con la vittoria dei granata

Non può non essere felice Ivan Juric che commenta così la vittoria del Toro: “dobbiamo avere umiltà e pensare sempre a cosa è successo negli ultimi due anni e ripetere queste partite. Dobbiamo essere tosti concentrati, non abbassare mai la testa. Dobbiamo fare in modo che la gente si innamori di nuovo di questa squadra”

“IL primo tempo è stato tostissimo, c’è stata una grande battaglia. Poi dopo ci siamo un po’ sciolti ma facendo bene tecnicamente. Adesso mi aspetto conqtinuità: anche oggi abbiamo sprecato tanto. Dobbiamo migliorare tanto, dobbiamo trovare i sincronismi giusti. Adesso ci sono momenti belli e momenti così così: dobbiamo trovare continuità”.

Il Gallo? Bene, è forte. E’ un bravo ragazzo, gli piace allenarsi, è un puro. Ha fatto una grande partita oggi.