Immobile a causa di un infortunio ha lasciato la Nazionale, Mancini ora potrebbe schierare Belotti titolare contro la Svizzera

Il CT azzurro Roberto Mancini, dopo essere stato costretto a salutare Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, ha visto anche Ciro Immobile lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un edema al soleo della gamba sinistra. Un problema con il quale il giocatore stava facendo i conti già da qualche giorno. Al posto dell’attaccante della Lazio Mancini ha chiamato Gianluca Scamacca. Ma il CT dell’Italia, dopo l’infortunio di Immobile, potrebbe decidere di puntare su Andrea Belotti. Il capitano del Toro, rientrato tra i convocati azzurri dopo aver recuperato da un infortunio, ora potrebbe avere una grande occasione per convincere Mancini a puntare su di lui anche in futuro. Il Gallo nel difficile match contro la Svizzera, in programma venerdì 12 novembre alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, dovrebbe partire tra gli undici titolari e sicuramente vorrà farsi trovare pronto andando anche alla ricerca del gol dopo essere tornato a segnare in Torino-Sampdoria, match vinto 3-0 dai granata. Il Gallo intanto sta scaldando i motori perché sa che ogni chance in Nazionale va sfruttata.

Belotti sa che Mancini ha fiducia in lui

Belotti è ancora una volta pronto a dare tutto con addosso la maglia azzurra con la quale ha vinto un Europeo. Il capitano del Toro vuole anche ripagare la fiducia che Mancini ripone in lui. Non è un caso che il CT in conferenza stampa si è detto molto felice di ritrovare Belotti dichiarando anche: “Belotti? Non si può essere sempre al top, ma quando viene qui fa sempre cose positive”. Parole al miele dunque quelle di Mancini nei confronti del Gallo che continua a lavorare duramente come il resto dei compagni, mettendo nel mirino le sfide contro Svizzera e Irlanda del Nord. Due match nei quali ai campioni d’Europa non saranno concessi passi falsi.

Il Gallo vuole dare un segnale al Toro

Infine, un altro grande motivo per il quale il Gallo vorrà fare bene con la maglia dell’Italia è quello di mandare un segnale a Ivan Juric. Perché Belotti vuole rialzare la testa dopo la deludente prestazione ottenuta contro lo Spezia. Match nel quale il Gallo è risultato spento e a tratti spaesato. Contro la squadra di Thiago Motta Belotti ha giocato un’ora di partita prima di lasciare spazio a Sanabria e, nello spezzone di gara che il numero 9 granata ha passato in campo, non è mai risultato pericoloso. La parentesi in Nazionale potrà fare bene a Belotti per poi tornare a Torino con tanta voglia di fare bene contro l’Udinese e tornare ad ottenere un risultato positivo dopo la sconfitta in terra ligure.