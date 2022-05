I convocati di Nicolato in vista degli impegni di giugno della Nazionale Under 21: c’è il granata Pietro Pellegri

Dopo la Nazionale maggiore, ecco che arrivano le covocazioni anche per l’Under 21 guidata da Nicolato. La FIGC ha reso nota la lista dei giocatori chiamati per gli impegni di giugno con Lussemburgo, Svezia e Irlanda. Tra questi, l’attaccante del Torino Pietro Pellegri, che ieri ha lasciato in anticipo il ritiro con gli Azzurri di Mancini in via precuazionale. Di seguito la lista completa.

I convocati dell’Italia Under 21

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Andrea Cambiaso (Genoa), Simone Canestrelli (Crotone), Andrea Carboni (Cagliari), Matteo Lovato (Cagliari), Caleb Okoli (Cremonese), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Mattia Viti (Empoli), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese), Alessandro Zanoli (Napoli);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Gianluca Gaetano (Cremonese), Filippo Ranocchia (Vicenza), Nicolò Rovella (Genoa);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Pordenone), Lorenzo Colombo (Spal), Sebastiano Esposito (Basilea), Pietro Pellegri (Torino), Emanuel Vignato (Bologna), Kelvin K. Yeboah (Genoa).