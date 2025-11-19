Ecco chi è sceso in campo ieri tra i giocatori del Torino: Adams parte dalla panchina nello scontro diretto contro la Danimarca
Si concludono, con le partite di ieri, tutti gli impegni dei giocatori granata in nazionale, Baroni ritroverà così anche gli ultimi 5 calciatori. La Svezia U21 di Alieu Njie vince con l’Armenia 1-0, tenendo ancora vive le speranza per la qualificazione ai prossimi Europei. Emirhan Ilkhan e la Turchia U21 vincono 2-1 contro la Lituania, assicurandosi il primo posto in classifica del gruppo H e proseguendo il cammino per la qualificazione agli Europei. Il Cile vince 2-1 contro il Perù in amichevole, inizialmente senza Guillermo Maripan, che poi subentra già dalla fine del primo tempo. Adam Masina osserva il successo del suo Marocco per 4-0 contro l’Uganda in amichevole. La Scozia di Che Adams vince lo scontro diretto contro la Danimarca 4-2, strappando il pass per i prossimi Mondiali di calcio dopo 28 anni dall’ultima volta. Adams parte dalla panchina per poi entrare nel secondo tempo.
Il Como ci farà vedere quello che dovremmo essere noi: cioè aggredire, giocare alti, giocare la partita con coraggio. Lo fece molti anni fa la Fiorentina, con un bel gioco offensivo e ci superò. Poi lo fece l’Atalanta. Recentemente l’ha fatto il Bologna. Ora lo fa il Como. Via Cairo,… Leggi il resto »
Mah sarà che non ci sto al passo con i tempi io….negli anni 80-90 quelli forti giocavano, quelli meno forti subentravano, noi abbiamo gente che ancora dopo anni continua a non giocare, non si capisce se sono forti o no, non si capisce se dovrebbero essere titolari o non meritano… Leggi il resto »
Ovviamente il discorso dei procuratori lo conosciamo tutti…cmq non penso che uno come Sereni, per dirne uno, se non fosse stato forte, che forte lo era davvero,non avrebbe giocato… indipendentemente dal procuratore pippa o meno pippa.
Non so se mi spiego.