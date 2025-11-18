Il capitano granata dopo aver commentato la vittoria con la sua nazionale ha speso qualche parola sul Torino

Vlasic nella sfida contro il Montenegro si è reso protagonista di una buona prestazione, coronata da un gol nel finale. Al termine dell’incontro, il capitano granata ha parlato a SportMediaset per commentare la buona prova della Croazia: “Abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte con una grande mentalità, quando vai 2-0 sotto non è facile, ma abbiamo dominato tutta la partita e alla fine abbiamo vinto, siamo contenti tutti”.

Il croato ha poi commentato la potenzialità della sua nazionale, non dimenticando di spendere qualche parola anche per l’Italia e per il suo rendimento: “Non lo so, noi non siamo tanti, ma abbiamo giocatori sempre forti con una grande mentalità. Devi avere un po’ fortuna per ottenere questi grandi risultati, ma l’Italia è fortissima, deve trovare un po’ equilibrio. Spero che vada al Mondiale, il Paese dove io gioco è sempre nel mio cuore”.

Dalla Croazia al Torino

Dopo le buone prestazioni con la Croazia, Vlasic è ora pronto per rientrare a Torino: “Sono contento che abbiamo vinto due partite, ma adesso ne avremo tante in Serie A. Stiamo facendo bene, ma possiamo fare molto meglio perché abbiamo una squadra forte con giocatori veramente fortissimi”. Il capitano granata ha commentato così la possibilità di raggiungere l’Europa: “Tutti sappiamo che il Torino è un grande club e merita di più. In 11 partite abbiamo giocato contro squadre forti e abbiamo fatto bene, ma possiamo migliorare il gioco, siamo stati più bassi e difensivi per i contropiedi, ma abbiamo qualità per giocare con la palla. Penso che faremo un po’ meglio”.

Il sogno Europa

Il trequartista croato ha detto che la squadra deve ancora crescere e migliorare per riuscire a battere anche le squadre più alla portata: “Contro queste squadre forti stiamo più bassi, giochiamo in contropiede e c’è più spazio quando sono aperte. Quando giochiamo con squadre chiuse, dobbiamo tenere palla e possiamo migliorare tanto”. Vlasic non ha negato che l’Europa può essere un obiettivo a cui i granata possono ambire: “Sì, speriamo, lo spero sempre e sono sempre positivo. Il mio sogno è fare qualcosa con il Torino, voglio fare una grande stagione”.