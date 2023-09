Ange N’Guessan non è partito in prestito: a Ivan Juric il giovane difensore piace ed è rimasto in Prima Squadra

Sono tanti i giovani interessanti sotto contratto con il Torino. Uno di questi è senza ombra di dubbio Ange N’Guessan, classe 2003. Il difensore, dopo aver fatto il ritiro a Pinzolo, non è stato ceduto in prestito: a Juric piace ed è rimasto in granata. Lo scorso anno con la Primavera di Scurto ha fatto una grande stagione, tanto da essere già convocato in Prima Squadra nella stagione 2022/2023. Nelle amichevoli estive ha anche trovato spazio, adesso però sarà dura per lui avere qualche occasione, anche se deve sfruttare l’occasione.

L’abbondanza in difesa

Al momento, escludendo gli esterni, i difensori in rosa del Torino sono: Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Zima, Djidji, Sazanov e N’Guessan. I primi tre sono i titolari, Djidji è out e Zima e Sazanov (appena arrivato) lavorano per entrare in condizione. Con questi nomi davanti, diventa difficile per N’Guessan trovare spazio. A Juric però convince il numero 94, queste le sue parole al termine del ritiro estivo: “N’Guessan è quello che mi è sembrato più avanti dei giovani”. L’opportunità di fare parte della Prima Squadra non è cosa da poco: l’occasione c’è e il duro lavoro ripaga sempre.