L'ex Toro Niang al derby... tifa Juve - Toro.it

Nelle storie di Instagram, l’ex granata M’Baye Niang ha condiviso una foto con Chiellini augurandogli in bocca al lupo: un’altra occasione persa

Non si è mai distinto per essere particolarmente vicino ai tifosi del Toro, non ha mai legato con l’ambiente, non ha mai mostrato attaccamento. E a poche ore dal derby della Mole, Niang ha perso l’occasione ancora una volta di dimostrare rispetto verso la maglia indossata in passato, condividendo una foto (proprio con quella granata) ma dando il suo in bocca al lupo a Chiellini – che oltretutto nemmeno ci sarà – e quindi alla Juventus. Non sorprende più Niang, certo che però anche questa avrebbe potuto risparmiarsela.

Questa la storia pubblicata su Instagram:

Instagram Niang