Torna ad alti livelli e il Torino non prende più gol: Nkoulou è imprescindibile con Nicola, che lo ha reintegrato nonostante il contratto in scadenza

Nelle ultime tre partite, Nicolas Nkoulou è rimasto in campo per tutti e duecentosettanta i minuti (più recupero). Ne ha sbagliati solo quarantacinque, a Bergamo contro l’Atalanta, e in quel primo tempo il Torino ha subito tre gol. Dalla seconda frazione del “Gewiss Stadium” è stato perfetto, e Sirigu non ha più incassato neanche una rete. Non è una coincidenza. Perché il 33 è tornato ai suoi migliori livelli: tradotto, il Torino ha, al centro della difesa, un muro quasi impenetrabile. Anche a Cagliari, come già col Genoa, non ha commesso sbavature. Anzi, è risultato decisivo in più di una circostanza, lasciando le briciole a Simeone e soci.

Il ruolo di Nicola, che lo ha rimesso al centro del Toro

Era dalla passata stagione che il Toro non riusciva a mantenere la porta inviolata per due partite. A gennaio, tra Roma e Bologna, i granata allora di Mazzarri non presero gol. Da lì in poi, la solidità difensiva è diventata un ricordo. Anche a causa del calo evidente di Nkoulou. Nicola lo ha recuperato dopo mesi difficili (qui abbiamo analizzato il caso nel dettaglio), rimettendolo al centro del pacchetto arretrato. E i granata ne hanno solo guadagnato.

Le parole di Nkoulou dopo Cagliari-Torino

“Abbiamo interpretato bene quello che voleva il mister”, ha dichiarato l’ex Lione dopo la vittoria in Sardegna, “stiamo giocando con il cuore. Cosa è cambiato con l’arrivo di Nicola? Abbiamo preso coscienza che eravamo in una situazione molto difficile. Siamo compagni, lavoriamo insieme, soffriamo insieme per salvarci”. Il futuro, per ora, lo ha messo da parte. Certo, per il Toro sarà una beffa perderlo a zero, come sembra probabile alla luce dello stallo nella trattativa per il rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno 2021. Questo Nkoulou è una certezza.