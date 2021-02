Nicola lo ha elogiato dopo Cagliari-Torino: “Il gol da angolo? Il mio collaboratore ci ha lavorato tutta la settimana”. L’esperto dei piazzati è Rossano Berti

“Abbiamo fatto gol da un angolo, il mio collaboratore ha insistito tutta la settimana per prepararli. I meriti sono di tutti all’interno di gruppo”. Nicola ha allargato lo sguardo, dopo la vittoria del suo Torino sul campo del Cagliari: lo zampino sui tre punti, arrivati grazie ad un colpo di testa di Bremer sugli sviluppi di un corner, ce l’ha messo anche il resto dello staff tecnico. Ma soprattutto Rossano Berti: è lui, il collaboratore di cui ha parlato il tecnico di Vigone – pur senza nominarlo – al termine della partita.

Chi è Rossano Berti: lo specialista dei calci piazzati

Berti, nativo di Viareggio, classe 1969, è diventato uno specialista nello studiare le situazioni offensive e difensive per gestire i calci piazzati. Di questo, si occupa da cinque anni almeno. I risultati, al Toro, fin qui sono stati soddisfacenti: oltre a Bremer, anche Bonazzoli è andato in gol sugli sviluppi di una palla inattiva (nel 3-3 contro l’Atalanta) mentre nessuna delle sei reti subite sotto la gestione Nicola è arrivata su azioni da fermo.

Bremer nel destino del collaboratore di Nicola

Nicola collabora con Berti fin dai tempi del Livorno. Negli amaranto e poi al Bari, però, il toscano svolgeva il ruolo di preparatore dei portieri, quello con cui ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio, partendo nella Massese e poi passando per il Siena di Alberto Malesani. Da Crotone in poi, ha modificato le sue mansioni. A titolo di esempio citiamo i numeri raggiunti al Grifone nella passata stagione, dopo il lockdown, citati da La Nazione: 46 angoli battuti in dodici partite, 3 gol segnati; 63 angoli contro, 1 solo gol subito. Di chi? Di Bremer, in Torino-Genoa 3-0. Quando si dice il destino.