Quattro gol in cinque partite segnati nell’ultimo quarto d’ora: il Torino di Nicola fa punti (quasi) in Zona Cesarini. Il gruppo è solido

Motivazione, ovvero crederci fino all’ultimo respiro. Questo Torino è di Nicola nel senso che con il suo allenatore condivide la voglia di battagliare finché scorre il cronometro. Con quello segnato da Bremer a Cagliari, al minuto 76, diventano quattro i gol segnati dai granata – sotto la nuova gestione tecnica – nell’ultimo quarto d’ora. Gli altri li elenchiamo brevemente: Zaza a Benevento (al 93′), Belotti contro la Fiorentina (88′) e Bonazzoli a Bergamo (84′). Un dettaglio non di secondo piano è che tutte queste reti sono state fondamentali per portare punti a casa: sei, in totale.

Il paragone con la gestione Giampaolo

Una bella inversione di tendenza, rispetto alla gestione Giampaolo. Con il tecnico di Giulianova, i granata avevano segnato sì sei gol nei quindici minuti finali, ma ne avevano anche subiti il doppio, dodici. Da Benevento a Cagliari, invece, sono arrivate solo reti a favore. Sintomo di un gruppo coeso – “E’ difficile ottenere qualcosa senza l’unione d’intenti”, per dirla con le parole di Nicola – che ha trovato una forza mentale da tempo sconosciuta: “Ora bisogna migliorare la qualità del gioco”. Ma intanto arrivano i punti. E non è poco, vista la classifica.