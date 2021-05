Il pagellone di Nicolas Nkoulou / L’ultima stagione in granata del camerunese è stata deludente costellata da tanta panchina ed errori

Più ombre che luce nella stagione del Torino conclusasi di recente. Il riscatto è infatti stato rimandato a quella che deve venire, che però non vedrà più Nicolas Nkoulou indossare la maglia granata. Il camerunese, in scadenza di contratto, ha infatti scelto di lasciare il club dopo quattro anni sotto la Mole. “Ho dato il meglio di me, tutto quello che avevo per il Torino“, queste le sue parole che hanno fatto presagire la sua partenza. Un adddio arrivato però non suo momento migliore. Anche per lui infatti, come per altri, non è stato un anno particolarmente proficuo. Tanta panchina e tanti errori che pesano per uno della sua esperienza, ai quali ha provato poi a rimediare nel finale.

Nkoulou, tanta panchina con Giampaolo, ma la fiducia di Nicola è stata ripagata

In tutte e tre le precesenti stagioni in granata, Nkoulou ha superato le trenta presenze. Quest’anno ne ha collezionate solamente diciotto, contornate da una rete (quella nel derby d’andata) ma da diversi errori costati cari ai granata. Non ha quindi convinto pienamente, soprattutto Marco Giampaolo che gli ha ben presto tolto la maglia da titolare relegandolo in panchina per buona parte della sua gestione. Con l’arrivo di Davide Nicola le cose sono cambiate, anche se non hanno aiutato poi da alcuni problemi fisici e il covid che lo hanno tenuto dal campo per diverso tempo. Nonostante il grave errore commesso col Napoli, Nkoulou ha giocato una buona seconda parte di stagione tornando a essere un giocatore insostituibile e imprescindibile per il Torino, dimostrando anche di avere voglia di lasciare un buon ricordo della sua esperienza in granata. Emblema del suo legame con i compagni e con il nuovo tecnico, l’esultanza arrivata contro il Verona nonostante l’infortunio. Ora, raggiunta la sufficienza, potrà ricominciare da capo altrove.

Voto: 6