I numeri di maglia del Torino per la stagione 2023/2024: Gemello prende l’1 lasciato libero da Berisha, Verdi con il 99

Prima amichevole della nuova stagione significa anche nuovi numeri di maglia per il Torino. Quest’anno la numero 10 è stata presa da Nemanja Radonjic, mentre Alessandro Buongiorno conferma la sua 4 sulle spalle. Raoul Bellanova, appena arrivato dal Cagliari, ha scelto la numero 19. La prima divisa è stata da poco presentata, così come la seconda e ora toccherà ai giocatori onorarla in campo. Verdi è passato dal 24 al 99, mentre Gemello dall’89 all’1, lasciato libero da Berisha.

Torino, tutti i numeri di maglia 2023/2024

I numeri di maglia del Torino: 32 Milinkovic-Savic, 1 Gemello, 71 Popa, 3 Schuurs, 4 Buongiorno, 6 Zima, 8 Ilic, 9 Sanabria, 14 Ilkhan, 17 Singo, 23 Seck, 27 Vojvoda, 99 Verdi, 22 Brezzo, 2 Bayeye, 11 Pellegri, 13 Rodriguez, 19 Bellanova, 21 Dembele, 25 Dellavalle, 30 Silva, 66 Gineitis, 79 Savva, 84 Antolini, 94 N’Guessan, 10 Radonjic, 77 Linetty, 26 Djidji, 7 Karamoh.