Ecco come cambia il Toro con Adam Masina: l’esterno mancino può giocare anche come braccetto in difesa

Dopo la richiesta di Juric di un esterno mancino, sul finire del mercato, arriva al Toro Adam Masina. In prestito dall’Udinese, con diritto di riscatto. Un colpo a sorpresa per il Toro. Oggi, alle ore 20:00, si chiude il calciomercato. Da quando Juric ha cambiato sistema, giocando con le due punte, spesso e volentieri mancano i cross dalla sinistra fatti da un mancino. Masina è qui (anche) per questo. Sulla destra c’è Bellanova, titolare fisso. Dall’altre parte ci sono Vojvoda e Lazaro, che possono giocare anche a destra. Soppy invece, ha deluso e saluterà a brevissimo. Masina può giocare come esterno alto, a sinistra, essendo mancino. Quello è il suo ruolo naturale e che fa più spesso. Ma si tratta di un esterno duttile…

Non solo sulla fascia ma pure in difesa

Masina infatti nasce come difensore centrale. Può giocare anche come braccetto basso, in una difesa a 3. Nel Toro, Rodriguez non si tocca. Ma se lo svizzero dovesse essere squalificato oppure infortunato, Masina è il sostituito ideale. Juric, nel caso, potrebbe anche far scalare Buongiorno come già è accaduto. Masina aiuterà il Toro sulla fascia sinistra, ma potrebbe essere utile anche in difesa.

Masina: un giocatore pronto?

Dopo le esperienze con le maglie di Bologna e Watford, molto positive, all’Udinese è stato sfortunato. Poco dopo il suo arrivo, si è rotto il crociato destro. Fermo ai box dal 31 agosto 2022 al 18 febbraio 2023, non ha più trovato continuità. Quest’anno, prima con Sottil e poi con Cioffi, solo 5 presenze tra campionato e Coppa Italia. Il giocatore però sta bene e si è sempre allenato. Quanto ci metterà per entrare negli schemi e nelle rotazioni di Juric? Masina farà di tutto per meritarsi il riscatto, anche in chiave futura.