David Okereke si è presentato alla stampa in una conferenza di presentazione in compagnia del dt Davide Vagnati

Dopo l’arrivo in granata nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato e l’esordio sul campo del Sassuolo, David Okereke si presenta ufficialmente in conferenza stampa. A presentarlo è il dt Davide Vagnati: “Okereke è una di quelle bellissime storie che piacciono a me, è partito dalle categorie dilettantistiche e si è guadagnato tutto con il lavoro e l’abnegazione. Lui e il suo agente hanno dato subito la priorità a noi, nonostante avesse richieste dall’estero. E’ il giocatore che come caratteristiche stavamo cercando, siamo contenti possa fare bene”

Quali sono state le tue prime impressioni a Torino?

“Già dalla prima partita, anche se sono rimasto in panchina, mi sono accorto di essere in un ambiente che vive di calcio. Quando sono entrato in campo ho sentito subito la voglia di dare il massimo perché mi sono sentito accolto a braccia aperta da tutti. Voglio dare il massimo”.

Cosa ti ha chiesto Juric?

“Stiamo lavorando sull’attaccare di più lo spazio, sto imparando da chi è più avanti a me. Juric mi ha chiesto di attaccare di più lo spazio e ansare nell’uno contro l’uno”.

Cosa ti ha spinto a scegliere il Toro visto che avevi anche altre offerte?

“A certe squadre non puoi dire di no, da quando l’ho affrontato la prima volta con il Venezia ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto vestire questa maglia e quando mi hanno proposto di venire qua ho detto subito sì”.

Due anni fa avevi fatto impazzire Djidji, ti ha detto qualcosa?

“No, con Djidji non abbiamo parlato. Non voglio partire male, che poi mi entra sulla gamba”

Al Torino c’è un problema con il gol

“Il problema del gol è quello su cui lavoriamo per migliorare questo aspetto, poi nel calcio ci sono dei momenti in cui la palla non va mai dentro, altri in cui ogni palla che tocchi va dentro. E’ il momento di provare”.

Hai un obiettivo di gol da segnare?

“Per scaramanzia non dico niente”

In cosa sei migliorato rispetto alle scorse stagioni?

“Ho lavorato con allenatori diversi, con squadre diverse che avevano obiettivi diversi, a Venezia e a Cremona abbiamo sempre giocato per la salvezza, qui le ambizioni sono maggiori. Per me è un’opportunità grande per crescere”.

Quali sono le tue caratteristiche?

“Non sono una prima punta, sono più una seconda punta, un falso nove, mi piace tantissimo dare fastidio ai difensori attaccando lo spazio. Poi il mister mi sta aiutando molto a crescere”.

Cosa ti porti dietro dall’esperienza al Bruges?

“Passando dalla Serie B al Bruges avevo avuto subito l’impressione che per me iniziasse il calcio vero. Per la prima volta vedevo certe cose, avevo fatto la Serie C, la Serie B e sono arrivato in una squadra che faceva la Champions. Lì ho imparato che anche quando non giochi devi continuare a lavorare perché non sai mai dove ti porta la vita. Ho imparato che prima devi difendere il nome che c’è davanti sulla maglia (quello della squadra), poi quello dietro”.

Nella tua carriera hai fatto più gol quando hai giocato in Serie A che in Serie B, come mai?

“Quest’anno sono partito con il piede sbagliato, sono andato in crisi di testa, mi sono successe anche cose che non posso spiegare. Devo ringraziare chi mi è stato vicino in un mese, adesso devo dimenticare quello che è successo in passato e ringrazio il direttore, il presidente, il mister”.