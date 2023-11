Le ultime in casa Bologna: si fa male e si ferma Riccardo Orsolini, in tre lavorano a parte in vista della partita contro il Toro

Bologna e Torino si affronteranno lunedì 27 novembre, alle ore 20:45, allo Stadio Dall’Ara. In vista del match, il Bologna si è allenato in mattinata e ci sono delle novità. Stop per Riccardo Orsolini: per lui un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Intanto, hanno lavorato a parte Bonifazi, Karlsson e Al Azzouzi. Tutti e 4 sono in dubbio in vista della 13^ giornata.