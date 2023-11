Dopo parecchio spazio trovato a inizio stagione, adesso Demba Seck sta giocando sempre meno: per lui ancora 0 i gol al Toro

Nonostante le tante difficoltà di inizio stagione, il Torino in classifica non se la passa poi così male. Alcuni giocatori però, hanno deluso le aspettative e il rapporto tra squadra e tifosi è stato di alti e bassi. Uno dei giocatori che ha deluso maggiormente è Demba Seck. Ormai questa è la sua terza stagione al Toro: il classe 2001 non ha mai segnato e adesso gioca sempre di meno. Quest’anno, Juric era partito con l’idea di giocare con il solito 3-4-2-1. Sulla trequarti, a sinistra c’erano Radonjic e Karamoh mentre a destra Vlasic e Seck. Spesso e volentieri l’allenatore croato però, ha fatto giocare Vlasic e Seck insieme. Infatti il senegalese, aveva svolto una buona preparazione e i dribbling non sono mai mancati: il problema è che manca la finalizzazione con gol e assist. Finora il numero 23, ha giocato 7 partite tra campionato e Coppa Italia: 0 gol, 0 assist e 1 cartellino giallo. Adesso è in panchina da tre partite di fila.

Non solo Seck

Non solo lui, anche gli altri trequartisti, a parte Vlasic, non stanno trovando spazio. Con il passaggio al 3-5-2 oltre a Seck, è difficile collocare anche Radonjic e Karamoh. A parte questo dato di fatto, Seck ha comunque deluso. Juric lo ha sempre elogiato, tanto da preferire alla fine del mercato una punta centrale come Zapata, al posto di un sostituto di Miranchuk all’altezza. Lo scorso anno Seck, ha anche giocato da punta centrale in alcune occasioni. Quest’anno però davanti ci sono Zapata, Sanabria e Pellegri e lui è l’unico mancino in attacco.

Il suo percorso

Il Toro ha investito tanto su di lui. Arrivato in granata nel gennaio del 2022, il suo valore era di 600 mila euro, ma è stato pagato 3 milioni di euro in più dalla Spal. Adesso il suo valore si aggira intorno ai 3, ma il fatto di non aver ancora segnato in Serie A incide. Juric non lo ha mai voluto mandare in prestito, ma non è mai stato decisivo.