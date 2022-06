Pagellone / Juric ha preso una squadra senza identità e l’ha completamente trasformata in qualcosa di diverso

Il confronto tra le classifiche degli ultimi anni parlano chiaro, dopo due anni in cui i granata hanno rischiato la retrocessione salvandosi molto tardi, Juric è arrivato, ha donato a questa squadra che era distrutta un’identità, personalità, ha valorizzato quelli che già c’erano e ha fatto arrivare giocatori che si sono rivelati migliori delle aspettative. 50 punti e decima posizione. Ivan Juric ha, seppur con qualche difficoltà, con contrasti con la società, trasformato il Torino. Dopo appena un anno sotto la gestione di Juric il club torinese è passato dallo sperare di non andare in Serie B allo sperare di andare in Europa. Il tecnico croato ha valorizzato alcuni giocatori che già avevano dimostrato ottime qualità come Singo, Bremer e Lukic, e altri ne ha scoperti, anche in ruoli non loro, come Vojvoda che dopo essere stato spostato dalla fascia destra a quella sinistra ha dimostrato ottime qualità e Ricardo Rodriguez che è migliorato molto dopo essere stato spostato dall’esterno alla difesa a tre.

I giocatori che ha chiesto si sono dimostrati ottimi

I giocatori che ha voluto fortemente hanno anche loro dimostrato di essere all’altezza delle aspettative, addirittura arrivando a superare le aspettative. Sicuramente stiamo parlando di Brekalo, Praet, Pellegri, Ricci e Zima. Tutti quanti hanno aiutato molto i granata con ottime prestazioni, ognuno a modo suo, chi con gol, chi con le sue qualità di palleggio e chi con le sue doti difensive. Sicuramente Ivan Juric è stato decisivo per la rinascita del Torino che finalmente dopo due stagioni tremende è tornato nella parte sinistra della classifica e sarà probabilmente in grado di puntare ad una competizione europea nella prossima stagione.

Voto: 7.5