Dopo Andrea Belotti e Samuele Ricci, anche Tommaso Pobega ha lasciato in anticipo il ritiro con la Nazionale di Roberto Mancini

Domani sera, al Borussia-Park di Monchengladbach, l’Italia affronterà la Germania nella quarta partita della Nation League, a rappresentare l’Italia non ci sarà però nessun giocatore del Torino. Dopo Andrea Belotti e Samuele Ricci (quest’ultimo si è aggregato all’Under 21), anche Tommaso Pobega ha lasciato il ritiro della Nazionale, così come Alessandro Florenzi. Il centrocampista potrà quindi ora iniziare le proprie vacanze prima di iniziare la propria preparazione con il Milan: la sua esperienza in granata è giunta al capolinea.