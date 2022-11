L’ultimo arrivato nella sessione di calciomercato, ha avuto diverse oppurtunità per mettersi in mostra, ma ha trovato qualche difficoltà

Con la pausa per i mondiali in Qatar, è tempo di bilanci per quanto riguarda i singoli in casa granata. L’ultimo acquisto nella sessione estiva di calciomercato è stato Yann Karamoh. Il classe 1998 si trovava in prestito in Turchia, al Karagumruk, ma era di proprietà del Parma. Ha firmato proprio l’ultimo giorno di calciomercato, un contratto di un’anno con opzione per altri due. In Italia aveva fatto bene all’Inter e al Parma, ma in granata sta ancora cercando di trovare la sua migliore condizione. 7 presenze per lui in totale tra campionato e coppa, tutte da subentrato, senza gol, assist e cartellini. L’attaccante ha fatto vedere qualcosa di buono, ma non è ancora riuscito ad essere incisivo.

Da punta centrale pochi spunti

Finora Karamoh è sempre entrato a gara in corso. Il suo ruolo naturale non è quello di punta centrale, ma spesso ha dovuto ricorprire quel ruolo, con scarsi risultati. Per esempio contro il Bologna, entrato dopo 3 minuti di gioco per l’infortunio flash di Pellegri, ha giocato tutta la partita da attaccante, ma si è reso ben poco pericoloso. Mentre con l’Empoli, ha fatto parte dell’azione che ha causato il gol del pareggio di Lukic, nel finale. In quel caso è entrato bene in partita: agendo da trequartista, ha avuto la possibilità diverse volte di saltare l’uomo e mettere in mezzo. Discrete anche le sue prestazioni contro Milan in campionato e Cittadella in Coppa Italia, ma poteve fare nel complesso molto di più.

Voto: 5