Alla ripresa al Filadelfia, Pietro Pellegri ha continuato a svolgere un lavoro personalizzato, e non ha ancora recuperato dall’infortunio

Nella giornata di lunedì, il Torino ha ripreso gli allenamenti al Filadelfia. Sono stati aggregati alcuni giocatoir dalla Primavera, e oltre agli assenti in Qatar, hanno svolto un lavoro personalizzato Schuurs, Aina e Pellegri. In pochi però si aspettavano che Pietro Pellegri non avesse ancora recuperato del tutto dal suo infortunio. L’attacante granata si è infortunato dopo tre secondi nello scorso Bologna-Torino, e non è più rientrato in campo. Finora per lui 13 presenze in stagione, condite da 3 gol, 1 assist e 1 ammonizione.

L’evolversi dell’infortunio

Il numero 11 del Toro si è fatto male scivolando sulla sua caviglia, ma gli esami strumentali dei giormi successivi hanno escluso lesioni muscolari. Si pensava potesse tornare in campo nei match contro Sampdoria e Roma, vista l’entità non grave dell’infortunio, e invece di lui si sono perse le tracce. Secondo Ivan Juric, il problema riguarda non tanto i legamenti quanto l’osso stesso della caviglia, che in alcuni movimenti fa male al classe 2001. Continua per lui quindi il lavoro personalizzato in allenamento con un obiettivo: un 2023 da grande protagonista proprio con la maglia del Torino.

Servirà un terzo attaccante?

Anche Antonio Sanabria è stato fermo ai box per alcune partite in questo inizio di stagione. In totale i due attaccanti del Torino hanno saltato 8 partite per infortunio (5 Sanabria e 3 Pellegri). Essendo le uniche due punte di ruolo nella rosa, questo impone al club granata di pensare di prendere un terzo attaccante nella sessione invernale di calciomercato. Se ci sarà l’occasione giusta, verranno fatte le giuste valutazioni, per non ricorrere di nuovo a Seck e Karamoh come punte centrali.