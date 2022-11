Nella prima parte di stagione il giovane centrocampista turco non ha trovato molto spazio, ma nella seconda vuole provare a convincere Juric

Con la pausa per i mondiali in Qatar, e il ritiro del Torino in Spagna dall’8 al 17 dicembre, ci sarà l’occasione per alcuni calciatori di mettersi in mostra. Uno di questi è il giovane turco classe 2004 Emirhan Ilkhan, centrocampista arrivato in estate dal Besiktas 4.5 milioni di euro. Si parla di uno dei giocatori più interessanti sul panorama internazionale, per la sua età e per le sue caratteristiche. Purtroppo però ha trovato poco spazio nel centrocampo granata, chiuso da Ricci, Lukic, Linetty e poi dal ben più fisico Adopo. Sicuramente ora il giocatore proverà a convincere Ivan Juric, anche grazie alle amichevoli prima della ripresa del campionato contro Espanyol, Almeria, Monza e Cremonese.

Un avvio complicato

Il Toro crede molto nel ragazzo, che ha un lungo contratto fino al 30 giugno 2026. Per adesso però per lui solo 4 presenze in campionato e 0 in Coppa Italia. Di queste 4 presenze, una è da titolare (contro il Lecce) e le altre 3 da subentrato (contro Monza, Inter e Sampdoria), con un’ammonzione raccolta. A parte l’errore di marcatura su Brozovic nel gol dell’Inter a San Siro, il centrocampista ha fatto vedere buoni movimenti e soprattutto personalità. Poi il mister ha iniziato a puntare anche su Adopo, molto più fisico e utile nei finali di gara. Ora sta al turco provare a convincere Juric di poter giocare con più continuità.

L’ipotesi prestito

Ovviamente, se non dovesse andare bene, per lui si parlerebbe di prestito fino a giugno. L’obbiettivo sarebbe quello di mettere minuti delle gambe, e adattarsi al calcio italiano, con la Cremonese che sembra davanti a tutti in caso di cessione in prestito. Sarà compito di Vagnati in tal caso, trovare la sistemazione più adatta a un giovane come lui.