La lunga pausa per i Mondiali in Qatar permette di proseguire le dettagliate analisi delle prestazioni dei singoli giocatori del Toro. Tra i giocatori da inserire nella lista dei nomi che hanno deluso e non sono stati all’altezza delle aspettative c’è senza alcuna ombra di dubbio Antonio Sanabria. A inizio stagione si sperava che l’ex attaccante del Genoa potesse trascinare il reparto offensivo granata, data anche la grande fragilità di Pietro Pellegri. La speranza era quella che Sanabria potesse fare il Sanabria che si è visto nella prima parte della sua avventura all’ombra della Mole. Quello che è stato in grado di mettere a segno una doppietta contro la Juve e quello che ha sempre fatto bene contro le grandi squadre, ma così non è stato. Sicuramente anche per colpa dell’infortunio a cui ha dovuto far fronte la punta paraguaiana. Adesso, in vista della seconda parte della stagione, il numero 9 del Toro dovrà sgomitare perché si contenderà il posto da titolare con Pellegri e non sarà affatto facile. Anche l’attaccante italiano classe 2001, così come Sanabria, andrà a caccia di un riscatto.

Sanabria: la prestazione di Monza aveva fatto ben sperare tutti

E pensare che Sanabria alla prima partita di campionato contro il Monza era partito con il botto. Prima l’assist per il gol di Aleksey Miranchuk e poi la rete messa a segno al 66’ minuto. Ma dopo il match contro i brianzoli l’attaccante classe 1996, come già detto anche per colpa di un infortunio, si è un po’ perso e non è mai più riuscito ad incidere. Il gol segnato contro il Napoli, risultato poi inutile ai fini del risultato, è stato l’unico lampo di luce in mezzo a tanto buio. Adesso toccherà a Sanabria lavorare sodo per rialzare la testa.

Voto: 5