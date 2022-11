Il fantasista serbo nella prima parte di campionato ha sicuramente aiutato i granata in più occasioni, risultando spesso decisivo

In campionato, benché non abbia segnato tantissimo, 2 gol e 1 assist in 14 presenze, il trequartista serbo ha saputo mettersi in mostra in più occasioni. Le sue qualità tecniche e le sue doti atletiche gli permettono di saltare l’uomo con grande facilità e creare così la superiorità numerica per avere abbastanza spazio e attaccare la squadra avversaria. Sicuramente Radonjic ha dimostrato di avere personalità e di essere sicuro delle sue qualità nel dribbling; forse ogni tanto troppo sicuro, infatti il numero 49 dei granata a volte si perde in dribbling eccessivi quando forse una giocata più semplice sarebbe stata più efficace. Una critica che gli è stata fatta anche da Ivan Juric è quella di non riuscire ad essere sempre incisivo. Sicuramente deve migliorare i alcune situazioni ma il suo talento cristallino si è visto eccome in questa prima parte di campionato. In Coppa Italia Radonjic ha giocato due partite e segnato due reti contro Palermo e Cittadella.

La discontinuità del trequartista è il suo più grande difetto

Grande talento, ottime doti fisiche, personalità importate e ottimo dribbling sono le qualità del numero 49 di Juric. Il più grande difetto del trequartista è però la discontinuità. Non riesce a mantenere costante l’ottimo livello fatto vedere in alcune gare. La colpa di questo è sicuramente anche del fatto che lo scorso anno non ha praticamente mai giocato e questo naturalmente lo ha portato a non sostenere più il ritmo di un campionato bene come prima; specialmente il ritmo di un campionato con le partite così ravvicinate. Certo la continuità non è mai stata il punto di forza del serbo che in tutta la sua carriera non è mai riuscito a mantenere costante il livello delle sue prestazioni. Il lavoro con Juric però lo sta sicuramente aiutando e lo sta portando a migliorare molto di partita in partita.

Voto: 7