Il secondo successo di fila del Brasile costa alla Svizzera la prima sconfitta del Mondiale: per Rodriguez sarà derby granata per il passaggio del turno

Novanta minuti in campo, sempre da terzino sinistro nella difesa a quattro. Non ha potuto spingere granché sulla fascia il capitano del Torino, Rodriguez, in campo con la Svizzera nella sfida al Brasile, terminata 1-0 per i verdeoro grazie al gol di Casemiro a sette minuti dalla fine. La squadra elvetica, ora, dovrà vincere per superare il turno (anche se potrebbe bastare il pari): e il prossimo match mette in scena un derby tutto granata. Rodriguez se la vedrà infatti con la Serbia dei suoi tre compagni di squadra Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic, oggi fermati sul 3-3 dal Camerun dopo aver perso proprio col Brasile la prima del girone.