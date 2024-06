Il pagellone di Samuele Ricci: una stagione partita male, ma finita in crescendo e da assoluto protagonista

Terminata la Serie A, è come sempre tempo di bilanci. Per quanto riguarda il consueto pagellone, è arrivato il momento di Samuele Ricci. Stagione a due facce quella del centrocampista del Torino. Nella prima parte, ha fatto fatica ad ingranare, ma poi si è acceso e ha finito in crescendo. Lo scorso anno aveva fatto molto bene. Poi era andato anche all’Europeo Under 21, raggiungendo per ultimo i compagni a Pinzolo. Ci ha messo parecchio a ritrovare la giusta forma, dopo le meritate vacanze. Inoltre, la Lazio lo voleva fortemente. Queste voci di mercato lo avevano, anche se non volontariamente, distratto un po’. Juric però ha sempre creduto in lui e tutto sommato ha fatto una bella stagione.

La sua stagione

In stagione, tra Serie A e Coppa Italia, Ricci ha totalizzato ben 33 presenze. 1 in coppa e 32 in campionato. Per lui 1 gol, 4 assist, 6 ammonizioni e 1 doppia ammonizione. Solo due partite (Monza-Torino 1-1 e Bologna-Torino 2-0) le ha saltate per infortunio. Poi 28 gare da titolare e 4 da subentrato. Il gol, arrivato in Cagliari-Torino 1-2, era stato di pregevole fattura. Cresciuto tantissimo nel corso del periodo di Juric al Toro, può essere più incisivo in fase offensiva. Alcune volte, vista l’assenza di un vice-Vlasic, ha giocato anche da trequartista.

Il suo futuro e la Nazionale

In estate, non è da escludere che possano arrivare offerte per lui. Si tratta di un gioiello, classe 2001, che fa gola a molti. Nella fase finale del campionato ha fatto talmente bene, da convincere Spalletti a inserirlo nella lista dei pre convocati per Euro 2024.anche se poi il giocatore non è stato tra i prescelti.

Presenze totali: 33 Gol: 1 Voto: 6,5