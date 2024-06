Nella giornata di sabato alcune delle ultime amichevoli prima dell’inizio degli Europei di Germania: in campo i serbi e Rodriguez

Prosegue senza sosta il conto alla rovescia in vista degli Europei. In Germania si partirà il 14 giugno, quando i padroni di casa sfideranno la Scozia e le Nazionali partecipanti stanno ultimando la preparazione con le ultime amichevoli prima dell’inizio della manifestazione. Nella giornata di oggi, sabato 8 giugno, scenderanno in campo alcuni giocatori del Toro: Milinkovic-Savic e Ilic con la Serbia e Rodriguez con la svizzera.

Milinkovic, Ilic e Rodriguez, oggi l’ultimo atto prima di EURO24

Per la Serbia l’ultimo appuntamento prima degli Europei di Germania sarà a Solna contro la Svezia, alle ore 18:00. Un test che servirà agli uomini di Stojkovic per capire a che punto siano sia dal punto di vista fisico che psicologico. Nelle ultime tre amichevoli sono arrivate due sconfitte: la prima piuttosto pesante contro la Russia, in cui Ilic e compagni hanno subito quattro gol. La seconda contro l’Austria, che ha avuto la meglio per 2-1. Nel mezzo una vittoria striminzita contro Cipro. Tre risultati non proprio incoraggianti in vista della spedizione in Germania.

Se la passa molto meglio la Svizzera di Rodriguez, che in contemporanea affronterà l’Ungheria. Per i biancorossi due vittorie e un pareggio nelle ultime tre amichevoli, contro Estonia, Svizzera e Danimarca. Ora gli uomini di Yakin vorranno chiudere in bellezza questo filotto di amichevoli per arrivare al meglio in Germania.