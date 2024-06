Le parole di Marchisio: “Torino Torino è proprio del Toro. Sono i tifosi loro l’anima del derby, la Juventus non ha il suo nucleo principale”

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, è stato ospite a De Core Podcast. Ha parlato anche dei tifosi del Toro. Queste le sue parole: “Torino è calda soprattutto per la tifoseria del Toro, non della Juve. Il tifoso della Juventus a Torino non è che non si trova, ma Torino Torino è proprio del Toro. Sono loro che sono la tifoseria calda. Infatti quando c’è il derby della Mole, sono loro l’anima del derby. Lo fanno tenere sempre attivo. Mentre il tifoso della Juve è sparso un po’ ovunque. Siamo ovunque ma non abbiamo il nostro nucleo principale.