Gvidas Gineitis è un gioiello del Torino: Paolo Vanoli dovrà valutarlo in ritiro e poi deciderà il suo futuro con la società

Al Torino, dopo l’annuncio di Paolo Vanoli come nuovo allenatore, si guarda avanti. La sessione di calciomercato deve ancora aprirsi e ci sarà molto lavoro da fare. Il nuovo allenatore avrà tutto il tempo di valutare i giocatori a sua disposizione. Uno di questi è proprio Gvidas Gineitis, lituano classe 2004. Prima ci sarà il ritrovo al Filadelfia, poi il ritiro a Pinzolo per il Torino. In questo periodo di tempo, Vanoli deciderà se tenerlo oppure mandarlo in prestito. Tenerlo in rosa, vorrebbe dire puntare su di lui e farlo giocare, come ha praticamente spesso e volentieri fatto Juric. Se non verrà invece ritenuto all’altezza, non faticherà a trovare pretendenti per il prestito. Lui in un’intervista aveva detto: “Vorrei restare al Torino”.

La sua stagione

Dopo la scorsa stagione dell’esordio in Serie A, questa è stata per lui quella della conferma nel massimo campionato italiano. Juric lo ha sempre elogiato e ha sempre puntato su di lui. Ha giocato 14 partite, con 2 cartellini gialli presi. Si è ritagliato il suo spazio, nonostante in rosa ci fossero Ricci, Ilic, Linetty e Tameze. Delle 14 gare giocate, 10 da subentrato e 4 da titolare. Peccato che, proprio sul più bello (quando era diventato titolare al 100%), si è fatto male. Dopo Udinese-Torino 0-2, dove era stato uno dei migliori in campo, ha saltato le ultime 9 partite per infortunio al ginocchio. Ha collezionato una serie di ottime prestazioni. Si è dimostrato pronto per la Serie A.

Un talento made in Turin

Il suo cartellino adesso vale circa 2 milioni di euro. Quando il Toro nel gennaio del 2022 lo ha preso dalla Spal per la Primavera, non aveva praticamente valore. Con Scurto, in Primavera 1, ha lavorato molto bene. Talmente tanto da attirare l’attenzione di Juric. Il croato lo ha fatto salire in Prima Squadra, facendolo migliorare giorno dopo giorno con il duro lavoro. Juric non lo ha mai fatto partire in prestito. Il suo contratto scade nel 2028.