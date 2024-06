Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Svizzera-Italia: ancora panchina per i due del Toro Buongiorno e Bellanova

Alle 18:00 a Berlino gioca l’Italia di Luciano Spalletti. Ci si gioca l’accesso ai quarti di finale, la partita valevole per gli ottavi di finale è Svizzera-Italia. Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali. Ancora panchina per Alessandro Buongiorno e Raoul Bellanova. I due, già nelle 3 partite del girone, avevano giocato 0 minuti. Devono ancora esordire a Euro 2024. Nonostante la squalifica di Calafiori, gioca Mancini al suo posto e non Buongiorno. Bastoni ce la fa mentre Dimarco è out. Di seguito, le formazioni ufficiali. Chi vince affronta la vincente di Inghilterra-Slovacchia.

Svizzera-Italia: le formazioni ufficiali

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Vargas; Embolo.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Cristante, Fagioli; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy.