Gli ottavi di finale degli Europei si aprono con la sfida tra Svizzera e Italia: Rodriguez e Buongiorno si affrontano

Dopo una fase a gironi ricca di spettacolo e di sorprese, sabato verrà dato il via agli ottavi di finale di Euro2024. Ad aprire la fase a eliminazione diretta sarà l’Italia, che essendo arrivata 2ª nel proprio girone sfiderà la Svizzera. Sarà una partita ricca di incroci tra compagni di squadra, e tra questi se la vedranno anche Ricardo Rodriguez e Buongiorno.

Buongiorno verso la titolarità

0 minuti in campo fin qui per i due granata convocati da Spalletti. Né Buongiorno né Bellanova sono mai stati schierati nelle tre partite del girone, ma possono risultare molto utili alla causa ora che la stanchezza di coloro che hanno giocato sempre può iniziare a farsi sentire. Già quella di sabato, per esempio, potrebbe essere la sfida di Buongiorno. Il difensore granata infatti è in pole per partire titolare al posto dello squalificato Calafiori, e potrebbe affiancare Bastoni nel duo difensivo proposto da Spalletti. Sarà dunque l’esordio in una competizione tanto importante per lui, che non avrà però certamente problemi di pressione.

Rodriguez e Bongio: futuro lontano da Torino?

Come detto, Buongiorno avrà di fronte a sé anche Ricardo Rodriguez. I due sono stati i veri leader del Toro negli ultimi anni, nonché i veri capitani della squadra. Per entrambi, però, il futuro potrebbe riservare delle sorprese. Lo svizzero certamente lascerà l’Italia: il suo contratto scadrà esattamente domenica e non verrà rinnovato, per cui saluterà il Torino dopo 4 stagioni insieme. Su Buongiorno invece è sempre forte il Napoli, che punta a trovare un accordo con i granata al termine della competizione. Entrambi i capitani dunque potrebbero andare via, e per la squadra le loro partenze rappresenterebbero una grossa perdita all’interno dello spogliatoio.