Tripletta di Andreini, in gol anche Vanoli: stravince la sua squadra, i giocatori a bordocampo fanno il tifo e si improvvisano membri dello staff medico

nostro inviato a Pinzolo – A Pinzolo, sotto gli occhi divertiti dei tifosi rimasti in tribuna a fine allenamento, Vanoli ha radunato il suo staff, magazzinieri compresi scendendo in campo per una partitella a campo ridotto, otto contro otto, già programmata e studiata da tempo. Non sono mancati i gol, i momenti divertenti, grazie soprattutto ai calciatori granata che da bordocampo facevano il tifo. Qualche siparietto (Tameze, Masina e Linetty che entrano in campo per soccorrere un infortunato, il fisioterapista D’Onofrio), l’esultanza di Zapata e compagni al gol del dottor Mozzone, quello del momentaneo 1-1. E Vanoli, pur da “giocatore” non perde il vizio di dare qualche consiglio alla sua squadra. C’è gloria anche per l’allenatore: stravince la sua squadra, lui segna il decimo e ultimo gol (10-3 il finale), ma soprattutto si mette in mostra il nuovo team manager Andreini – oltre 100 gol tra i professionisti -, autore di una tripletta.